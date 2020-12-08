В Турции назвали историческим визит Эрдогана в Азербайджан

https://static.news.ru/photo/c42717a4-396e-11eb-914f-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Предстоящий визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Баку является историческим событием. Об этом заявил пресс-секретарь правящией Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Омер Челик.

Наш президент в среду отправится в Азербайджан. Этот визит несёт историческое значение. Он отправится в Баку, чтобы поздравить Вооружённые силы Азербайджана, — приводит ТАСС слова представителя турецкой партии.

Турецкий лидер посетит Баку, где 10 декабря посетит военный парад по случаю окончания вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе.

Глава РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и руководитель правительства Армении Никол Пашинян в ночь на 10 ноября 2020 года приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы.

Как писал NEWS.ru, армянская сторона заявила о готовности обменять пленных в Нагорном Карабахе по принципу «всех на всех». Об этом сказал вице-премьер страны Тигран Авинян. Он встретился с послом России в Армении Сергеем Копыркиным. На встрече представитель Еревана поблагодарил РФ за ключевую роль, которую она сыграла в прекращении боевых действий в Карабахе.