Армения предложила обменять пленных в Карабахе по принципу "всех на всех"

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Армянская сторона готова обменять пленных в Нагорном Карабахе по принципу "всех на всех". Об этом заявил вице-премьер страны Тигран Авинян.

Он встретился с послом РФ в Армении Сергеем Копыркиным. На встрече Авинян поблагодарил Россию за ключевую роль, которую она сыграла в прекращении боевых действий в Карабахе. При обсуждении вопроса обмена военнопленными, телами погибших, а также поиска пропавших без вести Авинян подчеркнул, что это является приоритетом для армянского правительства, которое предлагает осуществить обмен по принципу "всех на всех". Стоит отметить, что приверженность такому принципу ранее подтвердил и Азербайджан.

Также Авинян предложил создать механизм, по которому, если в будущем у одной из сторон окажется пленный, он будет возвращён сразу и без предварительных условий. Копыркин, в свою очередь, отметил, что за этой ситуацией пристально следит высшее руководство Российской Федерации.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее в среду, выступая на саммите стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), также обратил внимание, что обмен заложниками, военнопленными и другими удерживаемыми лицами является для его страны приоритетной задачей. Он подчеркнул, что Армения готова сделать всё для ускорения этого процесса и повышения его эффективности.

На сегодняшний день у нас есть ряд неотложных задач. Важен вопрос обмена военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших и выяснение судеб тех, кто пропал без вести. Это не терпит отлагательств, - заявил Пашинян.

Он добавил, что необходимо создать условия для возвращения арбатских беженцев в свои дома. По словам главы армянского правительства, люди должны быть уверены в своей безопасности.

NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин в рамках выступления на саммите стран Организации Договора о коллективной безопасности прокомментировал результаты военного конфликта в Нагорном Карабахе. Российский лидер отметил, что властям Армении пришлось принять очень сложные решения, которые при этом были необходимы для народа.

Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и руководитель правительства Армении Никол Пашинян в ночь на 10 ноября 2020 года приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы.