Эрдоган прибыл с визитом в Баку

https://static.news.ru/photo/8efce9d2-3a27-11eb-bf1d-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: trpresidency/twitter.com

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в азербайджанскую столицу с двухдневным визитом. Об этом сообщило государственное информационное агентство АЗЕРТАДЖ.

Во время поездки Эрдоган посетит военный парад в честь окончания военных действий в Нагорном Карабахе. Он пройдёт на площади Свободы в Баку 10 декабря. Источники в дипломатических кругах также рассказали ТАСС, что 10 декабря президент Турции проведёт переговоры с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Вероятно, стороны подпишут ряд документов.

В Турции этот визит Эрдогана в Азербайджан назвали историческим. По словам пресс-секретаря правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Омера Челика, Эрдоган летит в Баку, «чтобы поздравить Вооружённые силы Азербайджана».

До этого президент Турции прилетал в Азербайджан 25 февраля 2020 года для участия в восьмом заседании азербайджано-турецкого Совета стратегического сотрудничества высокого уровня.

В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По его условиям армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах, производится обмен пленными. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы.

Эрдоган ранее заявил, что Анкара способствовала «освобождению земель Азербайджана от оккупации» и внесла свой вклад в то, что в результате 43-дневной борьбы Баку вернул свои территории, сообщал NEWS.ru.