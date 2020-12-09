Эрдоган заявил о вкладе Турции в «освобождение азербайджанских земель»

https://static.news.ru/photo/d55de16a-3a09-11eb-9551-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: tccb.gov.tr

Анкара способствовала «освобождению земель Азербайджана от оккупации» и внесла свой вклад в то, что в результате 43-дневной борьбы Баку вернул свои земли. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция с первого дня демонстрировала солидарность с ним, поддерживала, как могла, и внесла свой вклад в освобождение этих территорий от оккупации. С 30-летней несправедливостью покончено. Наша поддержка Азербайджану продолжится, — сказал Эрдоган, которого цитирует РИА Новости, перед вылетом в Баку.

В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По его условиям армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах, производится обмен пленными. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы.

Как сообщал NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отметил, что Нагорный Карабах превращается из «региона противоречий в регион стабильности» и Россия будет делать всё возможное, чтобы содействовать этому в дальнейшем.