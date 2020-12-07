Лавров рассказал о планах России по урегулированию в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/7dac68fe-388a-11eb-92fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

В настоящее время Нагорный Карабах превращается из «региона противоречий в регион стабильности», и Россия будет делать всё возможное, чтобы содействовать этому в дальнейшем. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Москве.

Договорились разблокировать все коммуникации — хозяйственные и транспортные. Тем самым мы можем реально создать условия для превращения Южного Кавказа из региона противоречий в регион стабильности и процветания в интересах всех живущих там народов. Мы будем всячески содействовать продвижению в этом направлении, — цитирует РИА Новости Лаврова.

Он добавил, что российская сторона также намерена содействовать обмену пленными при помощи своих миротворцев.

Как сообщал NEWS.ru, Сергей Лавров ранее также подчеркнул важность в разрешении конфликта совместного заявления лидеров РФ, Армении и Азербайджана, которое помогло остановить кровопролитие. Он отметил, что Россия направит дополнительные средства в Международный комитет Красного Креста, сотрудники и волонтёры которого принимают активное участие в помощи местному населению в зоне конфликта.

В ночь на 10 ноября Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остались на занятых местах. Стороны условились обменяться пленными и телами погибших. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы.