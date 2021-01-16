«Опасный шаг»: Тихановская прокомментировала задержание Навального

https://static.news.ru/photo/f513109e-58fd-11eb-a4b3-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: svetlanatihanovskaya2020/facebook.com

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала задержание в России политика Алексея Навального. По её словам, это опасный шаг.

Лидер белорусской оппозиции отметила, что граждане Белоруссии много раз видели, как политиков задерживают, похищают и вывозят из страны, чтобы заставить замолчать. Её муж Сергей Тихановский, оппозиционные активисты Виктор Бабарико, Мария Колесникова, Павел Северинец и Николай Станкевич сейчас находятся в тюрьме, так как действующая власть не может достойно конкурировать.

По этой же причине сегодня был задержан Алексей Навальный. Но это опасный шаг, — написала она в Instagram.

Политик считает, что каждый человек имеет право на дом и цель политиков — помочь уехавшим из страны чувствовать себя на Родине как дома, а тем, кто остался, — перестать чувствовать себя в тюрьме.

Задержание Навального показывает, что нашим странам еще нужно пройти серьезный путь, чтобы мы могли ощущать себя на Родине — дома, — заключила она.

Также задержание Навального прокомментировали в министерствах иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии. Там призвали Евросоюз ввести санкции против российских властей, если оппозиционера не отпустят.

Накануне Федеральная служба исполнения наказаний сообщила о задержании Навального в московском аэропорту Шереметьево. Силовики задержали политика на паспортном контроле, адвоката и жену с ним не пустили.

Ранее во ФСИН заявили, что Навальный отказывается исполнять возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, в связи с чем пригрозили заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Ведомство обратило внимание на статью в журнале Lancet на основе материалов немецкой клиники Charité, из которой следует, что отравленного «Новичком» пациента организации выписали 20 сентября, а к 12 октября «у него прошли все последствия его болезни».

Позднее стало известно, что ФСИН объявила Навального в федеральный розыск. В ведомстве заранее заявили, что собираются задержать политика по прибытии в Россию.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок», писал NEWS.ru.