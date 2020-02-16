https://static.news.ru/photo/fe5d92b8-50bc-11ea-b7f6-fa163e074e61_660.jpg Андрей Ермак Фото: president.gov.ua

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак задекларировал доход за 2019 год в размере $10,4 тысяч.

Как следует из налоговой декларации, выдержки из которой приводит РИА Новости, доход Ермака состоял из зарплаты и прибыли от предпринимательской деятельности. Глава президентского офиса также указал наличие в собственности квартиры в Киеве площадью 107 кв. м, автомобиля Toyota Camri 2015 года выпуска и корпоративных прав в девяти компаниях.

Кроме того, Ермак имеет $347 тысяч и €50 тысяч наличными, 27,4 тысячи гривен на банковском счету и выплачивает кредит на сумму 1.2 млн гривен.

Ермак ранее был помощником украинского президента Владимира Зеленского. Как сообщал NEWS.ru, во вторник, 11 февраля, Зеленский подписал заявление об увольнении главы своего офиса Андрея Богдана и назначил на его место Ермака.