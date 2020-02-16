Глава офиса президента Украины Андрей Ермак задекларировал доход за 2019 год в размере $10,4 тысяч.
Как следует из налоговой декларации, выдержки из которой
Кроме того, Ермак имеет $347 тысяч и €50 тысяч наличными, 27,4 тысячи гривен на банковском счету и выплачивает кредит на сумму 1.2 млн гривен.
Ермак ранее был помощником украинского президента Владимира Зеленского. Как сообщал NEWS.ru, во вторник, 11 февраля, Зеленский подписал заявление об увольнении главы своего офиса Андрея Богдана и назначил на его место Ермака.
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