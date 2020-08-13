Начальник гродненских силовиков попросил прощения за избиение протестующих

https://static.news.ru/photo/e12acd4c-dd74-11ea-b986-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Начальник УВД Гродненской области Вадим Синявский попросил у работников местного предприятия «Химволокно», вышедших на акцию протеста, прощения за действия своих подчинённых.

Простите моих сотрудников, если они сделали вам больно, — цитирует его портал tut.by.

Синявский добавил, что ему стыдно за своих подчинённых и пообещал разобраться в произошедшем.

В акции в Гродно участвуют свыше 200 человек. Они заявляют, что насилию со стороны силовиков подверглись многие их родственники и знакомые. Успокаивать протестующих, помимо начальника УВД, приехал мэр города Мечислав Гой.

Протесты в Белорусии начались после президентских выборов 9 августа. Демонстранты недовольных их итога, согласно которых победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Сотрудники правоохранительных органов разгоняют протестующих с применением водомётов, резиновых пуль и других спецсредств. В ходе столкновений пострадали десятки человек, более шести тысяч митингующих задержаны. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно.

Ранее NEWS.ru писал, что российская телеведущая Ольга Скабеева одобрила действия белорусских стражей порядка во время массовых протестных акций в стране. Журналистка отметила, что не поддерживает произвол милиции республики, но подчеркнула, что тактика минских властей работает.