На видео попало шествие рабочих заводов Минска

https://static.news.ru/photo/2649a19e-de44-11ea-812c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Рабочие нескольких заводов в Минске вечером 14 августа вышли с работы и пошли колоннами в центр города к дому правительства.

Они протестуют из-за результатов выборов и выступают против насилия силовиков.

Видео опубликовал Telegram-канал портала Tut.by.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестные акции в стране могут негативно отразиться на производстве и снизить конкурентоспособность предприятий. По его словам, если на несколько дней остановится работа завода удобрений «Беларуськалий», таких предприятий, как МТЗ МАЗ и других, этим тут же воспользуются производители из России, США, Канады, Германии. Лукашенко похвалил работников строительной отрасли, отметив, что «они все заняты делом». В то же время добавил, что и в этой сфере есть попытки «раскачать» трудовые коллективы.

Ранее экс-претендент на пост президента Белоруссии и один из лидеров оппозиции Валерий Цепкало призвал сограждан продолжать общенациональную забастовку. Он подчеркнул, что протесты должны быть мирными, и предостерёг белорусов от провокаций.

Протестные акции начались в Белоруссии 9 августа после президентских выборов. Недовольство демонстрантов вызвано итогами голосования, свидетельствующими о победе Лукашенко. Между митингующими и силовиками происходят стычки, в которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Более шести тысяч протестующих задержаны, писал NEWS.ru.