На Украине установлен новый экономический антирекорд

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За 2020 год чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) с Украины составил $868,2 млн. Это антирекордный показатель за всю историю подсчёта ПИИ.

Как пишет обозреватель РИА Новости со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ), лишь однажды в стране наблюдался чистый отток ПИИ — в 2015 году, но тогда он оценивался в $458 млн. Он отмечает, что пандемия коронавирусной инфекции сыграла значительную роль, однако это не единственная причина.

По всей видимости, разочарование в нынешней украинской власти испытывает не только местный электорат, но и международный бизнес. <...> Думается, государственное рейдерство — как одна из основ экономической политики команды Зеленского — вряд ли добавит инвесторам доверия к украинской власти, а значит, и желания вкладывать деньги в её экономику, — пишет автор издания.

Решающую роль в развитии экономики практически любого государства играют внутренние инвестиции. И если до Майдана на Украине они составляли порядка 17–19% ВВП, то после упали ниже 14%. В 2020 году по итогам трёх кварталов они составили и вовсе 9,3%.

Украина уникальна тем, что ее элиты с 2014 года бросились уничтожать собственную экономику под славным лозунгом «Заграница нам поможет!». <...> По факту за шесть лет (2014–2019 годы) на Украину формально зашло лишь $17,8 млрд ПИИ. Для сравнения: за один только 2008 год на Украину зашло $11 млрд ПИИ, — подчёркивает источник.

Примечательно, что более 36% от всех ПИИ на Украину за указанный срок обеспечивались Россией. И в 2020 году она оказалась одной из немногих стран, которые способствовали притоку ПИИ на Украину.

По мнению эксперта, разгул рейдерства и бандитизма, коррупции и безвластия в стране, а заодно и скандалы с международными инвесторами и «отжатием» активов путём государственного рейдерства, приводит инвестиционную привлекательность Украины к отрицательному значению. Это и в дальнейшем будет отражаться на динамике инвестиций, какие бы проекты ни анонсировал президент страны Владимир Зеленский.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Зеленский подписал указ о «максимальных санкциях» против бывших чиновников страны. В списке оказались экс-лидер государства Виктор Янукович (2010–2014), руководитель Крыма Сергей Аксёнов, депутат Госдумы Наталья Поклонская (некогда — сотрудник Генпрокуратуры Украины) и премьер-министр государства Николай Азаров (2010–2014).