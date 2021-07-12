МВД Украины сообщило о гибели человека при обстреле в Киевской области

Один человек убит, ещё один ранен после обстрела в Броварах Киевской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил советник МВД Украины Антон Геращенко. По его данным, во время авиаудара сгорел четырёхэтажный дом, частично повреждены третий и четвёртый этажи, военные проводят эвакуацию.

По предварительной информации, имеется один погибший, один ранен, ещё пять человек пострадали. Более подробно информация будет сообщена дополнительно, — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. При этом отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, но Москва будет стремиться к её демилитаризации.

При этом в Минобороны РФ заявили, что российские военные не наносят ударов по городам Украины и угрозы для гражданского населения нет. В ведомстве пояснили, что выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация ВСУ. С этой целью применяются высокоточные средства поражения.

Между тем в Киеве прозвучала сирена воздушной тревоги. Сигнал был слышен в течение 5–10 минут. Власти украинской столицы призвали жителей не паниковать.