МВД Белоруссии приказало не трогать прессу, работающую на протестах

https://static.news.ru/photo/a262d6c6-dca8-11ea-8f14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев приказал не трогать журналистов, работающих на несанкционированных акциях, сообщила пресс-служба силового ведомства.

Кроме того, министр взял под личный контроль ситуацию с сотрудниками СМИ, освещающими происходящее в стране, пишет ТАСС.

Протесты в республике начались вечером 9 августа, когда было объявлено о победе на выборах действующего президента Александра Лукашенко. В ходе разгона манифестантов белорусские силовики применяли спецсредства — дубинки, резиновые пули, светошумовые гранаты. Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская выехала из страны, в настоящий момент она находится в Литве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-претендент на пост президента Белоруссии, основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало объявил о создании «Фронта национального спасения». В опубликованном на YouTube видеообращении он рассказал, что после вынужденного отъезда из Белоруссии побывал в соседних странах — России, Украине, Польше. Проживающие там белорусские диаспоры выражали «колоссальную заинтересованность» в создании такой организации.

Организация намерена привлечь внимание мировой демократической общественности к ситуации в Белоруссии, инициировать проведение ЕС чрезвычайного саммита, а также обратиться к международным гуманитарным организациям с просьбой об оказании помощи пострадавшим в результате протестов.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Центризбирком заявил, что, по предварительным данным, за Лукашенко проголосовало 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Явка составила 84,23%. В штабе Тихановской результаты голосования не признали. Там заявили о многочисленных фальсификациях и подтасовках.