МВД Белоруссии опубликовало видео массовых беспорядков

Министерство внутренних дел разместило на своём канале в YouTube видеоролик, на котором запечатлены фрагменты протестных акций и столкновения протестующих с силовиками.
В ведомстве отметили, что беспорядки сопровождались порчей имущества, умышленными провокациями со стороны демонстрантов и срежиссированными акциями с участием специально обученных «бойцов».
На кадрах видно, как демонстранты строят баррикады, нападают на силовиков, брызгают в них из баллончиков, а также бросают камни и бутылки с зажигательной смесью.
Министерство показало инциденты с наездом на силовиков автомобилей, пояснив, что таковых было совершено более десятка, а также травмированных стражей порядка. Всего, по данным МВД с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции.
В ведомстве добавили, что у задержанных участников так называемых мирных протестов были изъяты ножи, удавки, ломы, дубинки, радиостанции и наушники для переговоров.
Акции протеста в Белоруссии начались после проведения президентских выборов. Согласно данным ЦИК, победу в них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Демонстранты считают результаты сфальсифицированными.
В первые дни протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Известно по меньшей мере о двух жертвах. В дальнейшем градус напряжённости снизился, 14 августа стало самым мирным днём протестов.
Ранее NEWS.ru писал, граждане Белоруссии опубликовали петицию, в которой потребовали от властей принять меры по наведению порядка на улицах и дорогах ненасильственными методами, не допускать проведения автопротестов и установить диалог с протестующими.
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