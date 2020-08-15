МВД Белоруссии опубликовало видео массовых беспорядков

https://static.news.ru/photo/e0e844d4-df01-11ea-8d76-fa163e074e61_660.jpg Фото: МВД Беларуси/youtube.com

Министерство внутренних дел разместило на своём канале в YouTube видеоролик, на котором запечатлены фрагменты протестных акций и столкновения протестующих с силовиками.

В ведомстве отметили, что беспорядки сопровождались порчей имущества, умышленными провокациями со стороны демонстрантов и срежиссированными акциями с участием специально обученных «бойцов».

На кадрах видно, как демонстранты строят баррикады, нападают на силовиков, брызгают в них из баллончиков, а также бросают камни и бутылки с зажигательной смесью.

Министерство показало инциденты с наездом на силовиков автомобилей, пояснив, что таковых было совершено более десятка, а также травмированных стражей порядка. Всего, по данным МВД с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции.

В ведомстве добавили, что у задержанных участников так называемых мирных протестов были изъяты ножи, удавки, ломы, дубинки, радиостанции и наушники для переговоров.

Акции протеста в Белоруссии начались после проведения президентских выборов. Согласно данным ЦИК, победу в них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Демонстранты считают результаты сфальсифицированными.

В первые дни протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Известно по меньшей мере о двух жертвах. В дальнейшем градус напряжённости снизился, 14 августа стало самым мирным днём протестов.

Ранее NEWS.ru писал, граждане Белоруссии опубликовали петицию, в которой потребовали от властей принять меры по наведению порядка на улицах и дорогах ненасильственными методами, не допускать проведения автопротестов и установить диалог с протестующими.