МВД Белоруссии напомнило о незаконности несанкционированных акций

https://static.news.ru/photo/49b3d904-e530-11ea-9fb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

В Министерстве внутренних дел Белоруссии заявили, что любые несанкционированные массовые мероприятия являются незаконными.

Об этом ведомство напомнило перед началом акции оппозиции, передаёт ТАСС.

Напоминаем, что проведение несанкционированных массовых мероприятий противозаконно, — сообщило министерство в своём Telegram-канале.

Кроме того, в МВД отметили, что за совершение административных правонарушений в ходе акций протеста 22 августа сотрудники правоохранительных органов задержали 26 граждан. По данным ведомства, за минувшие сутки в 67 акциях протеста в белорусских городах приняли участие не более 6,1 тыс. человек.

Территориальными органами внутренних дел задокументировано 18 нарушений законодательства о массовых мероприятиях. Всего 22 августа задержано за совершение административных правонарушений 26 граждан, — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что в акциях «в поддержку мира, безопасности и спокойствия» приняли участие свыше 30 тыс. человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что белорусские военные понимают, что им не стоит выполнять преступный приказ о разгоне мирных демонстрантов, которые выходят на акции протеста. Такое заявление сделала бывший кандидат в президенты страны, главный оппонент на прошедших выборах действующего лидера Александра Лукашенко Светлана Тихановская.