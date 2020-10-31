МО Азербайджана показало кадры уничтожения группы спецназа ВС Армении

https://static.news.ru/photo/d42b06dc-1b92-11eb-8d5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении разведывательно-диверсионной группы и выведении из строя двух военно-транспортных средств ВС Армении.

Видео удара ведомство опубликовало на своём официальном You-Tube-канале.

По данным пресс-службы министерства, 31 октября было замечено движение военной автомобильной техники ВС Армении с живой силой. Группа двигалась в направлении азербайджанских позиций. Позже стало известно, что это разведывательно-диверсионная группа, собиравшаяся совершить провокацию.

Первым огневым ударом по противнику была уничтожена автомобильная техника, и разрозненная разведывательно-диверсионная группа стала спасаться бегством, — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что после уничтожения первой машины, члены группы погрузились во вторую, которая была сразу же уничтожена вторым ударом.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Азербайджане был убит 91 мирных житель с начала эскалации вооружённого противостояния в районе Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.