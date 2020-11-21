«Мир сошёл с ума»: Лукашенко обсудил возможности белорусских миротворцев

https://static.news.ru/photo/c51af460-2d6f-11eb-8076-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Участие миротворцев республики в международных операциях и их возможности обсудил президент Белоруссии Александр Лукашенко с министром обороны Виктором Хрениным.

Я часто говорю, мир вообще сошёл с ума: в последнее время всё больше и больше напряжённых точек. Востребованность в миротворческих операциях возрастает, мы являемся участниками миротворческих миссий Организации Объединённых Наций. Каково здесь положение дел?, — сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство Белта.

Белорусский лидер поинтересовался, где могут быть полезны белорусские миротворцы и каково техническое и финансовое состояние в этой сфере.

Это определенные затраты, правда, ООН их компенсирует. Но тем не менее, — отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии также задал вопрос главе Минобороны о кадровой работе в в Вооруженных силах и о том, как обстоят дела с финансами в армии страны. Также Лукашенко попросил отчитаться о работе, которою предстоит сделать перед началом нового года.

В ответ Хренин заверил президента, что в белорусской армии к этому дню ситуация «контролируемая и управляемая», а ВС находятся в состоянии готовности для выполнения задач.

Несмотря на все трудности, мероприятия плана подготовки Вооруженных сил выполнены на 100%, — подчеркнул глава Минобороны.

Лукашенко в июле 2020 года посетил 103-ю Витебскую воздушно-десантную бригаду. Там он оценил боевые возможности миротворческой роты, её экипировку, вооружение и военную технику. Кроме того, белорусский лидер увидел, в каких условиях живут военные и как устроен их быт.

Сейчас востребованность в миротворческих миссиях возрастает из-за большого числа напряжённых точек в мире. После того, как в ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе, туда отправились российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Кроме того, МЧС России готовится отправить в Нагорный Карабах сводную группировку спасателей, а военные из РФ примут участие в разминировании местности в Нагорном Карабахе.

Как писал NEWS.ru, ранее министр иностранных дел государства Владимир Макей предупредил, что призывы к экономическим санкциям по отношению к белорусским властям со стороны противников президента Александра Лукашенко представляют большую опасность для страны в целом.