Минский суд оставил активистку Колесникову под стражей

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Суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу защиты одного из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесникой на продление срока ареста.

По словам адвоката Колесниковой Людмилы Казак, такое решение было предсказуемым. Он заявила, что намерена обжаловать его.

В течение суток у нас есть право на обжалование. Поэтому не позднее чем завтра данное решение суда Партизанского района будет мной обжаловано, — цитирует юриста «Интерфакс».

Адвокат добавила, что её вдохновило большое количество людей в суде, пришедших поддержать Колесникову. В их числе были представители посольств стран Евросоюза.

Колесникова была задержана в начале сентября. Согласно заявлению властей, двое соратников вытолкнули её из машины, когда «прорывались» через границу на Украину. По словам самой Колесниковой, её хотели заставить покинуть страну, но она порвала свой паспорт. 16 сентября ей предъявили обвинение в попытке захвата власти. Колесниковой грозит наказание от двух до пяти лет лишения свободы.

Ранее NEWS.ru писал, что следствие продлило лидеру оппозиции срок пребывания под стражей до 8 марта. Она находится в одном из СИЗО Минска.

В Белоруссии с начала августа продолжаются протесты. Их участники считают, что действующий глава государства Александр Лукашенко нечестно выиграл президентские выборы. По их мнению, победу одержала Светлана Тихановская, но результаты были сфальсифицированы в пользу Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями.