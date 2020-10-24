Минские силовики отпустили задержанных на протестах журналистов

https://static.news.ru/photo/6609a920-16eb-11eb-8985-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов Минска отпустили журналистов изданий «Комсомольская правда» и «Новое время» Святослава Зорького и Дмитрия Дмитриева, которых ранее задержали на акции протеста, из отделения милиции, сообщили в Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).

Сотрудников СМИ задержали на площади Свободы, в центре столицы. На них были надеты жилеты с надписью «Пресса». Возле них остановился микроавтобус, силовики из которого посадили журналистов в транспортное средство и увезли их.

Задержанные в Минске журналисты Святослав Зоркий и Дмитрий Дмитриев отпущены из Октябрьского РУВД. На них были составлены административные протоколы, — говорится в Telegram БАЖ.

При этом представители правоохранительных органов не отнимали у задержанных профессиональное оборудование.

Также силовики в Витебске отпустили фотокорреспондента изданий Tut.by и «Народная воля» Алеся Пилецкого. От него потребовали удалить все сделанные фотографии, передаёт Tut.by.

По данным правозащитного центра «Весна», общее число задержанных превысило 159 человек.

Акция протеста в рамках «народного ультиматума» началась в городах Белоруссии 25 октября в 15:00. Ультиматум президенту Александру Лукашенко выдвинула бывший кандидат на пост главы государства от объединённой оппозиции Светлана Тихановская. Согласно ему, президент должен до 25 октября объявить об уходе в отставку. Если этого не произойдёт, в стране начнут бастовать все предприятия, будут заблокированы все дороги, обвалятся продажи в государственных магазинах.

Лукашенко обсудил ультиматум с верхушкой власти республики. Протестующих решено «давить» путём лишения социальных льгот, увольнений, ужесточения уголовного преследования вплоть до угрозы смертной казни.

Акции протеста продолжаются в Белоруссии более двух месяцев. Их участники считают, что Лукашенко нечестно выиграл прошедшие в августе президентские выборы. Они требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями, писал NEWS.ru.