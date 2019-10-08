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Минск считает возможным снижение объёмов импорта природного газа из России в связи с запуском Белорусской АЭС, рассказал министр энергетики республики Виктор Каранкевич.

Он (объём закупок. — News.ru) может быть ниже того объёма, который будет потреблен в этом году — в районе 20 миллиардов кубических метров, — цитирует чиновника « Интерфакс ».

Белорусская АЭС строится в Гродненской области по российскому проекту. Американский генерал в отставке Бен Ходжес назвал объект «троянским конём». БелАЭС уже не в первый раз становится предметом критики со стороны некоторых западных сил.

Лидер партии консерваторов «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Витаутас Ландсбергис предсказал «ядерную гибель» республики из-за строящейся электростанции. Он выразил уверенность в том, что Минск, а главным образом Москву, принимающую участие в строительстве БелАЭС, не волнует безопасность.

Ранее News.ru писал, что президент Литвы Гитанас Науседа встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе визита стороны обсудили реализуемые Россией проекты «Северный поток — 2» и БелАЭС. Литовский лидер раскритиковал строительство станции в Белоруссии, заявив, что место для неё было выбрано по политическим, а не экономическим причинам. Кроме того, он подчеркнул, что работы ведутся с нарушениями требований безопасности.