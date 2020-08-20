Минобороны Белоруссии объявило о начале тактических учений возле Гродно

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Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин объявил о начале масштабных тактических учений на гродненском направлении.

Глава военного ведомства поставил задачу провести комплексное тактическое учение, в ходе которого войска отработают вопросы подготовки и ведения обороны на гродненском тактическом направлении, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны республики.

Накануне президент Александр Лукашенко поручил ведомству отслеживать передвижение войск НАТО на территорию Польши и Литвы и не «стесняться» выводить белорусские войска на направления их передвижения. Особое внимание он попросил обратить на гродненское направление, «потому что уж очень большое желание там дестабилизировать обстановку ещё больше, чем в Минске».

Также Лукашенко заявил, что войска на западе Белоруссии приведены в боевую готовность. Он пояснил это тем, что ситуация нагнетается «не только внутри нашей страны, но и за её пределами».

В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила Светлана Тихановская.

Гродно находится на границе с Польшей. Это один из самых протестных городов Белоруссии. Местные чиновники пошли на уступки горожанам. Они пообещали рассмотреть и удовлетворить их требования. Перед жителями официально извинился начальник милиции, против четырёх участников акций протеста прекратили административные дела, всех задержанных на демонстрациях освободили. Кроме того, мэрия пообещала не препятствовать митингам, писал NEWS.ru.