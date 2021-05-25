Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций

https://static.news.ru/photo/55e8dca0-be0c-11eb-838d-96000091f725_660.jpg Фото: azerbaijan_mod/instagram.com

Армянская сторона периодически обстреливает позиции Азербайджана. Об этом сообщили в азербайджанском военном ведомстве.

С 24 по 26 мая позиции Азербайджанской Армии в Кельбаджарском и Гедабекском районах периодически подвергались обстрелу из стрелкового оружия с позиций противника в Гегаркуникской области Республики Армения. Вместе с тем армянской стороной с целью провокации был открыт огонь в воздух из автоматического оружия в направлении наших постов, расположенных в окрестностях города Шуша, — указано в сообщении.

Уточняется, что азербайджанские военные не стали открывать ответный огонь, потерь нет.

Ранее в Минобороны Азербайджана опровергли обстрел армянских войск. В ведомстве заявили, что в Ереване в очередной раз распространили ложную информацию о якобы обстреле подразделениями ВС Азербайджана позиций в населённом пункте Верхний Шоржа в Гегаркуникском районе, но эта информация не соответствует действительности. Указано, что азербайджанские части не открывали огонь по противоположной стороне.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал возможное подписание мирного соглашения с Арменией. Он заявил о готовности работать над новым двусторонним договором. Политик выразил надежду, что ясности в этом вопросе станет больше после парламентских выборов в Армении. Они пройдут 20 июня.