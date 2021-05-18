Главы МИД России и Таджикистана обсудили проблему миграции

https://static.news.ru/photo/182d553a-b871-11eb-87a0-96000091f725_660.jpg Фото: Мария Захарова/facebook.com

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров в ходе переговоров со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином, прошедших 18 мая, обсудили вопрос миграции. Этой теме было уделено особое внимание. Так по итогам встречи сказал глава МИД Таджикистана, передаёт РИА Новости.

Мухриддин подчеркнул, что его страна поблагодарила Москву за преференции трудовым мигрантам из республики. По его словам, они с Лавровым во время переговоров особое внимание уделили, в частности, обсуждению статуса студентов, которые получают образование в РФ, а также членов семей мигрантов. Последний и по сей день остаётся неопределённым.

К сожалению, с каждым годом увеличивается число граждан Таджикистана, которым запрещён въезд за незначительные административные правонарушения. Наше страна надеется на положительное решение этого вопроса, подготовив пакет документов, касающихся миграции, к визиту президента РФ Владимира Путина в Душанбе, — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее стало известно, что Россия делает всё возможное, чтобы мигранты чувствовали себя в стране комфортно. Об этом в ходе переговоров с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил президент Владимир Путин.

Глава государства отметил, что Россия нуждается в мигрантах, так как рабочих рук в стране не хватает. В связи с этим он пообещал поддержку трудовым мигрантам из соседней республики.