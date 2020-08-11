«Милиция с народом»: капитан ушёл со службы на фоне протестов в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/9a492346-dbd6-11ea-b09b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Капитан белорусской милиции Егор Емельянов ушёл со службы на фоне протестов в стране и жёсткого разгона участников несанкционированных акций. О принятом решении он публично сообщил в Instagram.

Он отметил, что его 17 лет работы в органах правопорядка окончены.

Моя совесть чиста. Милиция с народом, — написал Емельянов.

Мужчина служил в Новополоцком отделе милиции командиром взвода.

Пользователи социальной сети в комментариях поблагодарили его за такой шаг, назвав патриотом своей страны, настоящим мужиком, сильным и уверенным человеком.

В Белоруссии в эти дни проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы выходят люди, не согласные с официальными итогами выборов президента, которые состоялись 9 августа.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие с обеих сторон, по меньшей мере один человек погиб.

Следственный комитет республики возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским, писал NEWS.ru.