«Милиция с народом»: капитан ушёл со службы на фоне протестов в Белоруссии

Пользователи социальной сети в комментариях поблагодарили его за такой шаг, назвав патриотом своей страны, настоящим мужиком, сильным и уверенным человеком.
В Белоруссии в эти дни проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы выходят люди, не согласные с официальными итогами выборов президента, которые состоялись 9 августа.
Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие с обеих сторон, по меньшей мере один человек погиб.
Следственный комитет республики возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским, писал NEWS.ru.