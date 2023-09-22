МИД РФ сообщил о расследовании гибели российских миротворцев в Азербайджане

Фото: МИД РФ

Встреча Сергея Лаврова с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Д. А. Байрамовым

Министр иностранных дел Азербайджана на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым на ГА ООН заявил, что расследование гибели российских миротворцев дает результаты. Он пообещал, что виновные будут наказаны, передает пресс-служба диппредставительства.

Азербайджанская делегация вновь принесла извинения России за трагическую гибель 20 сентября в Карабахе военнослужащих российского миротворческого контингента, заверив российскую сторону, что проводится самое тщательное расследование, которое уже дает результаты, и все виновные понесут заслуженное наказание, — сказано в сообщении.

Ранее Россия приняла к сведению готовность Азербайджана расследовать гибель российских миротворцев в Карабахе, об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, военные в очередной раз приняли на себя удар при выполнении своего долга.

Минобороны РФ 20 сентября сообщило, что автомобиль с российскими миротворцами попал под обстрел по возвращении с наблюдательного поста РМК в районе села Джанятаг в Карабахе. По данным ведомства, по машине был открыт огонь из стрелкового оружия, находившиеся в ней пятеро военнослужащих погибли.