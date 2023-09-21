Россия отреагировала на готовность Баку расследовать гибель миротворцев Россия приняла к сведению заявление Баку о расследовании гибели миротворцев

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Россия приняла к сведению готовность Азербайджана расследовать гибель российских миротворцев в Карабахе, об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, которые приводит РИА Новости, военные в очередной раз приняли на себя удар при выполнении своего долга.

Приняли к сведению готовность азербайджанской стороны незамедлительно провести тщательное расследование этой трагедии и привлечь виновных к ответственности, — отметил Полянский.

Он также подчеркнул, что, несмотря на ситуацию, российский миротворческий контингент продолжает добросовестно выполнять в регионе поставленные задачи и делает все возможное для защиты мирного населения.

Минобороны РФ 20 сентября сообщило, что автомобиль с российскими миротворцами попал под обстрел по возвращении с наблюдательного поста РМК в районе села Джанятаг в Карабахе. По данным ведомства, по машине был открыт огонь из стрелкового оружия, находившиеся в ней пятеро военнослужащих погибли. Выяснением обстоятельств произошедшего занялись следственные органы РФ и Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным принес извинения и выразил соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев.