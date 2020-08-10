Лукашенко заявил об участии россиян в акциях протеста

https://static.news.ru/photo/54c9c93e-daf9-11ea-8f2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал прошедшие в республике акции протеста. По его словам, в беспорядках приняли участие граждане нескольких государств, в том числе из России.

Помимо россиян, манипулировать протестующими пытаются из Польши, Чехии и Украины. В частности, «кукловоды» из Чехии продолжают наседать, требовать вывести людей на улицу и вести переговоры с властями о добровольной сдаче власти.

То, о чём я говорил, это всё подтверждается. Если кто-то не верил, то он сейчас в это поверил. То есть нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал: Майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться, — отметил Лукашенко.

Белорусский лидер также посоветовал родителям посмотреть, где находятся их дети, «чтобы не было потом больно». По его словам, были ранены порядка 25 человек из ОМОНа, поэтому «ответ будет адекватный». Лукашенко заявил, что страну разорвать он не позволит.

Президент Белоруссии также рассказал, что порядка 300 человек были брошены организаторами акций на юг республики, где в одном из городов попытались захватить райисполком, пришлось вмешаться пограничникам, пишет БелТА.

Как подчеркнул Лукашенко, определённые люди, находясь за рубежом, кукловодят, получая за это большие деньги, а «пацаньё» — участники несанкционированных акций — этого не понимает. Если бы омоновцы не удержали протестующих от штурма Дворца Независимости, то им бы «мало не показалось», поскольку там бы их встретила Служба безопасности, антитеррор.

Поэтому надо сказать спасибо этим ребятам — омоновцам — они их уберегли от критического шага. Ситуация была не катастрофической, но весьма опасной для людей, которых толкнули на улицы, — сказал он.

По данным Центризбиркома, действующий лидер государства Александр Лукашенко предварительно набирает 80,23% голосов при явке 84,23%. Второе место у домохозяйки Светланы Тихановской — 9,9%.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. В этот же день после закрытия избирательных участков начались массовые акции протеста. Для разгона их участников силовики применили водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Ранее в МВД республики рассказали, что в ходе беспорядков были задержаны порядка трёх тысяч человек, из них почти тысяча — в Минске, писал NEWS.ru.