Лукашенко заявил, что силовиков специально провоцировали на жёсткие меры

https://static.news.ru/photo/359b1a44-e08b-11ea-9ef4-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что участники протестов специально провоцировали сотрудников силовых структур на насилие для того, чтобы раскачать ситуацию.

Об этом он сказал в ходе выступления перед коллективом Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). По его словам, подобные провокации были нужны митингующим в качестве повода для лозунгов «Уходи!».

Я понимаю, что многие напряжены ситуацией, которая сложилась на улицах, что там было насилие и так далее и тому подобное. Отвечаю вам и на этот вопрос: нужен был повод для того, чтобы вы кричали «Уходи!». Хороший повод, — сказал президент.

Лукашенко подчеркнул, что на все провокации со стороны участников митингов последует соответствующий ответ, передаёт ТАСС.

На провокации будем отвечать соответствующим образом, — заявил он.

Президент также сообщил, что в результате беспорядков одному из сотрудников правоохранительных органов «вообще сломали позвоночник».

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал «разобраться» с противниками действующей власти. Заявление он сделал во время встречи с бастующим коллективом Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ).