Лукашенко заявил, что Польше «нужна вся Беларусь»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусскому руководству нельзя успокаиваться, так как «полякам нужна вся Беларусь», но у них это не получится даже при введении всего НАТО в страну.

Об этом он заявил, когда назначал новых помощников президента в регионах.

Нельзя успокаиваться и по поводу вот этих целей, что им, полякам, нужна вся Беларусь. Вы знаете, даже если все НАТО войдет в Беларусь, у них это не получится, — заявил Лукашенко.

По его словам, каждый белорус готов умереть за свою страну, и в НАТО «должны это знать», передаёт «Sputnik Беларусь». Он напомнил, что после президентских выборов оппозиционеры вывешивали в Гродно польские флаги.

Ну, если их сегодня сняли, это же не значит, что там у кого-то в голове чего-то не бродит, — отметил президент.

Обращаясь к назначаемым на должности помощников президента в западных регионах силовикам он заявил, что им необходимо учитывать тот факт, что участники НАТО за пределами Белоруссии «не утихомирились».

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти Литвы и Украины потеряли позиции в своих странах.