Лукашенко назначил новых помощников в регионах и расширил их полномочия

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Армия Армении совершила обстрел двух районов, которые находятся поблизости от зоны боевых действий на территории Нагорного Карабаха. Об этом 29 октября сообщили представители Министерства обороны Азербайджана.

В ведомстве подчеркнули, что речь идёт о Бардинском и Геранбойском районах. Армянские вооружённые силы подвергли обстрелу территорию Бардинского и Геранбойского районов, — цитирует РИА Новости представителей Минобороны. 27 сентября в...