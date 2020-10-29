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Лукашенко назначил новых помощников в регионах и расширил их полномочия

12:32, 29 октября 2020 16
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Белоруссии Александр Лукашенко назначил новых помощников президента в регионах. Он заявил, что полномочия людей на этой должности будут значительно расширены.

Новыми помощниками президента в регионах стали: Валерий Вакульчик — Брестская область; Юрий Караев — Гродненская область; Александр Барсуков — Минск, сообщает близкий к администрации главы государства Telegram-канал «Пул Первого».

Обращаясь к председателю Совета Республики Национального собрания Наталье Кочановой, Лукашенко поручил подготовить и усовершенствовать нормативно-правовую базу, касающуюся помощников.

Я не хочу сейчас конкретизировать их [полномочия] экспромтом. Мы об этом ещё должны поговорить. Но традиционно остаётся подбор кадров на этих направлениях, естественно, вместе с губернатором. И контроль за деятельностью кадров. Полностью. Всех кадров в области. От председателя сельского совета, руководителя предприятия до губернатора, — сказал президент, слова которого приводит БелТА.

Ранее Юрий Караев возглавлял Министерство внутренних дел. Сегодня стало известно, что его на этой должности сменил Иван Кубраков, писал NEWS.ru.

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