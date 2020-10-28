Главу МВД Белоруссии Юрия Караева отправили в отставку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил главу МВД Юрия Караева.
Об этом
Караев был министром внутренних дел с июня 2019 года. Он сменил на этом посту Игоря Шуневича.
Накануне, 28 октября, было
В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста. Вышедшие на улицы люди считают, что прошедшие в стране президентские выборы были сфальсифицированы и победу на них одержал не Александр Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.
Демонстрации часто сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями. В результате несколько человек погибли, сотни получили серьёзные травмы. Европа поддержала белорусскую оппозицию, Россия, в свою очередь, считает Лукашенко легитимным президентом.
27 октября Лукашенко сообщил, что лично отдал приказ о разгоне акции протеста в Минске 25 октября, когда силовиками против демонстрантов были применены спецсредства, включая светошумовые гранаты, писал NEWS.ru.