Главу МВД Белоруссии Юрия Караева отправили в отставку

https://static.news.ru/photo/0711a458-19c6-11eb-8725-fa163e074e61_660.jpg Юрий Караев Фото: mvd.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил главу МВД Юрия Караева.

Об этом сообщает близкий к администрации главы государства Telegram-канал «Пул Первого». По данным Sputnik Беларусь, ведомство возглавил начальник милиции Минска Иван Кубраков.

Караев был министром внутренних дел с июня 2019 года. Он сменил на этом посту Игоря Шуневича.

Накануне, 28 октября, было опубликовано интервью с Караевым, в котором тот заявил, что не видит ничего страшного в возможности применения боевого оружия в отношении протестующих.

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста. Вышедшие на улицы люди считают, что прошедшие в стране президентские выборы были сфальсифицированы и победу на них одержал не Александр Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Демонстрации часто сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями. В результате несколько человек погибли, сотни получили серьёзные травмы. Европа поддержала белорусскую оппозицию, Россия, в свою очередь, считает Лукашенко легитимным президентом.

27 октября Лукашенко сообщил, что лично отдал приказ о разгоне акции протеста в Минске 25 октября, когда силовиками против демонстрантов были применены спецсредства, включая светошумовые гранаты, писал NEWS.ru.