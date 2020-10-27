Лукашенко лично приказал разогнать протестные акции 25 октября

https://static.news.ru/photo/9cf29090-1895-11eb-a999-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично отдал приказ о разгоне акции протеста в Минске 25 октября, когда силовиками против демонстрантов были применены спецсредсва. Об этом белорусский лидер заявил на совещании, отрывок которого транслировал телеканал «Беларусь 1».

По словам Лукашенко, после того как протестующие были вытеснены из центральных районов, они отправились в спальные районы.

Это что, нормально, когда толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая — сотни человек ринулись в эти районы? Что надо было делать милиции? Это был мой приказ, чтобы обезопасить людей. Начали вскрывать квартиры, ринулись в квартиры, пришлось из квартир вытаскивать этих наркоманов, — заявил Лукашенко.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Лукашенко в ходе своего выступления также объявил о том, что Белоруссия «начинает сталкиваться с террористической угрозой». По его словам, «власти видят организаторов протестов, которые по многим направлениям перешли красную черту».

Масштабные акции протеста в стране проходят с 9 августа. Тогда в стране прошли президентские выборы, на которых победил Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. Вышедшие на улицу люди считают, что результаты голосования были сфальсифицированы.