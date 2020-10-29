Лукашенко призвал власти Украины и Литвы не кидать камни в Белоруссию

https://static.news.ru/photo/7e298224-19dd-11eb-97d9-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти Литвы и Украины потеряли позиции в своих странах.

Об этом он сказал, комментируя общественно-политическую обстановку в соседних странах и парламентские выборы в Литве. В частности, белорусский лидер призвал Вильнюс и Киев не кидать камни в Белоруссию, а вместо этого разобраться у себя, передаёт Sputnik Беларусь.

Оппозиция выиграла выборы. Вот вмешались в Беларусь — потеряли власть, — заявил он.

В Белоруссии с 9 августа проходят масштабные акции протеста. Тогда в стране прошли президентские выборы, на которых в очередной раз победил Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. Вышедшие на улицу люди считают, что выборы были сфальсифицированы. Акции сопровождаются задержаниями, иногда силовики применяют спецсредства для разгона демонстрантов. 17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой говорится, что он не признаёт итоги президентских выборов в Белоруссии, так как они были проведены «с вопиющим нарушением всех международных стандартов», и не признаёт Александра Лукашенко президентом республики в связи с истечением срока его полномочий 5 ноября.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Белоруссии Александр Лукашенко назначил новых помощников президента в регионах. Он заявил, что полномочия людей на этой должности будут значительно расширены.