Лукашенко заявил, что 18 самолётов НАТО переброшен к границам Белоруссии

https://static.news.ru/photo/ada04260-e925-11ea-bc73-fa163e074e61_660.jpg Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization/flickr.com

США перебросили к границам Белоруссии 18 самолётов, который теперь базируются в 20 минут подлёта к республике, заявил президент Александр Лукашенко.

Были под Берлином американские F-16, ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда — 15-20 минут подлёта до нашей территории. Для меня это, как главнокомандующего, вопрос, — сказал белорусский лидер.

При этом он отметил, что у них на подвесках, «может быть, ядерное оружие», объяснив свои слова тем, что исходит «из худшего варианта».

Также Лукашенко напомнил о «гусеницах танков на территории Польши и Литвы», подчеркнув, что должен был отреагировать на это.

А чего в этот момент начали разворачивать части НАТО у наших границ? Прямо у границы развернули учения. Что я должен делать? Я тоже развернул у границ части, половину армии привёл в боевую готовность, — заявил глава республики.

Он добавил, что такие действия стоят «недёшево», передаёт Sputnik Беларусь.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко призвал Запад задуматься о последствиях волнений в республике. По его словам, если в Белоруссии «полыхнёт», судьба Европы может оказаться под угрозой.