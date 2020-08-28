Лукашенко предупредил Запад о последствиях в случае войны в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/03e90342-e920-11ea-8771-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Запад задуматься о последствиях волнений в республике. По его словам, если в Белоруссии «полыхнёт», судьба Европы может оказаться под угрозой.

Он сослался на заявление президента России Владимира Путина о резерве из российских силовиков для Белоруссии. По его словам, у Москвы нет цели защитить Белоруссию.

Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем, — цитирует Лукашенко «Белта».

По его словам, Белоруссия может превратиться в театр военных действий. Белорусский лидер подчеркнул, что Западу не нужна республика. Она интересна ему как плацдарм для того, чтобы стать поближе к России. Для этого западным странам необходимо сломить действующую власть и «подсунуть другую».

Беларусь — это трамплин, как обычно, в Россию. Только не так, как Гитлер группу армий Центр бросил на Москву. Технологии другие. Надо сломить эту власть, которая есть, подсунуть другую, которая обратится к иностранному государству, чтобы ввели войска и оказали поддержку, — заключил Лукашенко.

Протестные акции в Белоруссии начались 9 августа после оглашения ЦИК предварительных итогов президентских выборов. Десятки тысячи людей вышли на улицы, считая, что очередная победа Лукашенко сфальсифицирована. Протестующие уверены, что победу в борьбе за пост главы государства одержала Светлана Тихановская, которая по официальным данным набрала 10,1% голосов.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко пригрозил ответить европейским странам введение санкций в отношении республик из-за подавления протестов. По его словам, эти государства «зажрались и забыли, что такое Беларусь».