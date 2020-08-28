«Они зажрались»: Лукашенко пригрозил ответить на санкции против Белоруссии

https://static.news.ru/photo/827d7cb8-e91d-11ea-b83e-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Белоруссии Александр Лукашенко пообещал ответить на введение санкций со стороны ряда государств. Об этом политик заявил во время общения с коллективом предприятия «Савушкин-Орша».

Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они ещё в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Чёрное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) — пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции, — цитирует лидера агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что стороны, предлагающие обложить Минск санкциями, «зажрались и забыли, что такое Беларусь», а также захотели «наклонить» республику с помощью танков и ракет. Президент добавил, что распорядился переориентировать все торговые потоки с портов Литвы на другие гавани. По его словам 30% бюджета балтийской страны формируются благодаря грузоперевозкам через Литву. Лидер напомнил, что Белоруссия уже переживала период санкций, выдержит и нынешнюю ситуацию.

Мир не без добрых людей. Поэтому нас пугать не надо, — резюмировал Лукашенко.

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа 2020 года после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе Лукашенко. Десятки тысяч людей участвуют в протестных акциях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

27 августа в эфире телеканалов «Россия 1» и «Россия 24» было показано большое интервью с главой РФ Владимиром Путиным. Затронув тему политического кризиса в соседней Белоруссии, глава государства сообщил, что РФ подготовила резерв из правоохранителей, готовый в случае необходимости оказать поддержку республике. Вместе с тем, российский лидер отметил , что необходимости в отправке силовиков пока нет, и выразил надежду, что она не появится и в дальнейшем. Он также высказал мнение, что белорусские стражи правопорядка, ведут себя довольно сдержанно, несмотря ни на что.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на Западе сдержанно и несколько настороженно восприняли интервью президента России Владимира Путина, который в телеэфире рассказал о своём видении политического кризиса в соседней Белоруссии. Политики и СМИ обратили внимание на то, что Москва воздерживается от прямого вмешательства в ситуацию, однако открыто декларирует готовность сделать это.