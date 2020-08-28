Запад насторожился после телеинтервью Путина о кризисе в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/8339c3fa-e904-11ea-9504-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

На Западе сдержанно и несколько настороженно восприняли интервью президента России Владимира Путина, который в телеэфире рассказал о своём видении политического кризиса в соседней Белоруссии. Политики и СМИ обратили внимание на то, что Москва воздерживается от прямого вмешательства в ситуацию, однако открыто декларирует готовность сделать это.

Так, Bloomberg напомнил , что с самого начала протестов белорусский лидер Александр Лукашенко обратился к Путину за поддержкой, оперативно приняв меры для сглаживания напряженности, которая возникла в двусторонних отношениях в преддверии голосования. Результатом этого стали слова Путина о том, что Россия готова оказать военную поддержку республике в случае необходимости в соответствии с договором о коллективной безопасности.

Вместе с тем, отметило информагентство, протесты в Белоруссии не утихают: в минувшие выходные десятки тысяч людей в столице Минска потребовали проведения новых выборов, несмотря на присутствие ОМОНа и заграждений из колючей проволоки. Лукашенко де, демонстрируя силу, прилюдно появился с автоматом в руках и прилетел в свою резиденцию на вертолёте.

В издании The Washington Post высказали мнение, что Россия уже оказывает военную поддержку Белоруссии. Авторы статьи считают, что охватившие Белоруссию протесты не являются антироссийскими, однако и пророссийскими их тоже назвать нельзя. При этом в статье использованы резкие формулировки и оценки.

Зачем Путину посылать свои силы, чтобы "спасти" страну, где он никому не нужен как спаситель? Российское вторжение просто ещё больше сплотит белорусов, на этот раз против Москвы. В конечном счёте Путин может попытаться найти более надёжного и более подходящего партнёра, способного заменить слабого правителя расколотой страны, — цитируют материал американского издания «Актуальные комментарии».

При этом западные журналисты подчеркнули определяющую роль президента России в белорусском кризисе. Они указали на то, что «Путин, похоже, единственный лидер, с которым Лукашенко разговаривал в последние дни». Белорусский лидер отказывался отвечать на звонки глав других государств. Из-за этого президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель пришлось обсуждать ситуацию в Белоруссии тоже с Путиным.

Активнее остальных в обсуждение ситуации в Белоруссии включились польские политики и журналисты. Они заверили, что Запад хочет мирного сценария, чтобы избежать введения военного положения в стране. В связи с этим следует убедить Кремль в том, что вмешательство ему невыгодно, заявил польскому изданию Polskieradio бывший посол США в Варшаве Дэниел Фрид.

Говорить с Россией через головы белорусов неуместно. Посредничество должно происходить между властью и обществом, — подчеркнул политик.

Он также указал на то, что Европа не должна поддаваться соблазну безразлично относиться к событиям в Белоруссии.

Издание WP Wiadomosci уделило внимание реакции на интервью Путина со стороны премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Глава польского правительства призвал Россию не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии. По его мнению, это станет нарушением международного права и права белорусов самостоятельно решать вопрос о будущем своей страны. Вероятные действия Москвы он назвал враждебным актом и военной интервенцией под ложным предлогом «восстановления контроля».

Как писал NEWS.ru, 27 августа Путин дал большое интервью в эфире телеканала «Россия 24». Большое внимание было уделено ситуации в Белоруссии.