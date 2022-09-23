Лукашенко уличил Германию в диктатуре

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Запад далеко не так идеален, каким его представляют, а такой диктатуры, как в Германии, нет нигде, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Тем не менее, по его словам, которые приводит агентство БелТА, у Запада по-прежнему многому можно научиться.

Запад — он разный. Что-то есть на Западе, что мы обязательно должны взять. Вот немцы нас упрекают в том, что «диктатура» и прочее. Такой диктатуры, в смысле порядка, нет нигде, как у немцев, — подчеркнул Лукашенко.

Он пояснил, что после его прихода к власти представители фонда Сороса задали Лукашенко вопрос о том, что он хотел бы позаимствовать у других стран. На это Лукашенко ответил, что хотел бы перенять опыт Швеции с ее социальной системой и заботой о стариках, а также опыт Германии, которая «славится» железным порядком.

Ранее Лукашенко рассказал, как в 1990-е годы американский миллиардер Джордж Сорос предложил ему деньги на проекты по формированию в сознании граждан «псевдоисторической правды», но он отказался, из-за чего «стал тоталитарным диктатором». По его словам, Минск уже тогда стремился проводить суверенную политику, издавать собственные учебники, за что «стал ненавистным» Западу.