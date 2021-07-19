Лукашенко сравнил работу дипломатов с военной службой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с белорусскими дипломатами отметил, что их служба сродни военной. Его слова приводит БелТА.

Лукашенко напомнил, что дипломат сражается за интересы страны. Он поручил главе правительства подвести итоги работы на внешнеэкономическом направлении и оценить реальный вклад послов в развитие торгово-экономических отношений с другими странами.

Сегодня нужны дипломаты-практики, специалисты своего дела, патриоты, которые не побоятся заявить претензии и отстоять честь своей страны. Вы сегодня бойцы, но без оружия, — подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что в Литве существуют преступные группировки, которые причастны к нелегальной миграции. Комментируя упрёки в адрес Белоруссии по поводу причастности к нелегальной миграции, белорусский лидер отметил, что литовцы, поляки, немцы или французы хотят скрыть истинную причину случившегося. Он добавил, что Белоруссия готова оказать помощь в решении вопросов с нелегальными мигрантами.