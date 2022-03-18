Лукашенко сообщил о последнем шансе Киева достойно выйти из конфликта с РФ

У Украины осталась последняя возможность достойно выйти из конфликта с Россией, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS. По его словам, подписание мирного договора позволит сохранить тысячи жизней. Если Киев упустит этот шанс, то вернуть его будет уже сложно. Видео интервью опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

Главное — мы сохраним тысячи жизней, если мы пойдём сейчас на подписание договора, — сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, Украине нужно цепляться за эту, возможно, единственную возможность, которой больше не суждено повториться. Он отметил, что подписание договора будет выгодно как для Украины, так и для России и Белоруссии.

Это сейчас Россия предлагает Украине договориться. Не договорится Украина с Россией — подпишет акт о капитуляции, — заключил президент Белоруссии.

В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 11 марта Лукашенко заявил, что Украина атаковала бы Белоруссию, если бы Россия не нанесла превентивный удар. При этом он отметил, что к концу года люди забудут о российской военной спецоперации на Украине.

Ранее прошло несколько раундов переговоров между Россией и Украиной. Первый состоялся 28 февраля в Гомельской области в Белоруссии и продолжался пять часов. Вторая встреча прошла в Беловежской пуще 3 марта, 7 марта делегации проводили переговоры в Брестской области.

В настоящее время переговорщики общаются в формате видеосвязи.