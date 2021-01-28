Лукашенко пообещал бороться с оппозицией на танке и с автоматом в руках

https://static.news.ru/photo/680d3a32-6166-11eb-8161-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал в случае необходимости защищать страну с оружием в руках. Он заверил, что власть будет и впредь действовать жёстко с теми, кто пытается раскачать политическую ситуацию.

На совещании по вопросам совершенствования законодательства он заявил, что руководству республики «ни в коем случае нельзя расслабляться», так как люди не простят такую безалаберность.

Меня в том упрекать не надо, что я защищал свою страну. Это мои конституционные обязанности. И я буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Надо — на танке, БМП, с автоматом в руках, — приводит слова Лукашенко БелТА.

По его словам, то, что власти действовали жёстко, многие уже поняли, «а остальные поймут».

В Белоруссии почти полгода продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

На старте протестов, в августе 2020 года, глава государства уже появлялся в камуфляже и с автоматом в руках. Вместе с ним с оружием в руках был замечен и его 15-летний сын Николай. Тогда политик заверил, что не применит оружие против собственного народа.

Как писал NEWS.ru, на совещании Лукашенко также рассказал о том, что спецслужбы Белоруссии пресекли попытки оппозиционных активистов «взрывать дома и улицы». Он предложил изменить законодательство республики, чтобы была возможность «не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы».