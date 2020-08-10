Лукашенко: оппозиция попросила защиты от силовиков

https://static.news.ru/photo/1b2deaa8-db02-11ea-b6ab-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что во время акций протеста после выборов главы государства объединённый штаб оппозиции попросил помощи у правоохранительных структур. По его словам, к власти обратился один из сотрудников организации.

Люди окружили офис политиков, и власти выделили 120 силовиков для контроля за ситуацией, передаёт БелТА.

С вечера вчера мы получили оперативную информацию от этого так называемого объединённого штаба. Кто-то же додумался их всех вместе собрать в одно здание. И журналистов ещё оппозиционных. Всего где-то 55 человек. И из них есть ещё человек, который, наверное, с головой дружит, — позвонил нам и попросил государство взять под охрану этот офис. Испугались. Нужна была сакральная жертва. Понимаете, окружили этот офис, и кто его знает, кто окружил, — подчеркнул глава государства.

Он уверен, что оппозиционеры не ценят действий властей, однако «скоро оценят» их.

Не дай Бог, отвернули бы голову одной из них или кому-то [в штабе], мы бы отмывались годами, — добавил Лукашенко.

Он пообещал забираться с каждым, кто провоцирует «пацанят» на «беспорядки».

Думаю, что и у них мозги повернутся в нужном направлении, и они поймут, что просто жгут под своими ногами землю. Допустить этого мы не можем, — заключил он.

Лукашенко также сообщил, что несколько сотен протестующих пытались после президентских выборов захватить городской райисполком на юге Белоруссии.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. По данным Центризбиркома, действующий лидер государства Александр Лукашенко предварительно набирает 80,23% голосов при явке 84,23%. Второе место у домохозяйки Светланы Тихановской — 9,9%.

Вскоре после закрытия избирательных участков начались массовые акции протеста. Для разгона их участников силовики применили водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Как писал NEWS.ru, по словам Лукашенко, в беспорядках приняли участие граждане нескольких государств, в том числе из России.