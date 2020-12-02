Лукашенко назвал «оголтелым» поведение Польши по отношению к Белоруссии

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Минск столкнулся с откровенным вмешательством во внутренние дела Белоруссии, считает глава республики Александр Лукашенко. Политик обвинил Польшу и Прибалтику в «оголтелом поведении» в отношении страны.

Нам прямо предлагается поменять власть, законы и социальные ориентиры, в противном случае угрожают задавить санкциями, разрушить экономику и инфраструктуру, изменить морально-нравственные основы нашего общества. <...> И я хочу, чтобы о недостойном и бессовестном поведении политиков услышали простые люди этих соседних с нами стран, — рассказал политик во время саммита стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Мероприятие проходит в режим онлайн по видеосвязи.

Он отметил, что на кону стоят «гражданский мир и целостность» Белоруссии. Ситуацией в Минске обеспокоен и глава РФ Владимир Путин. Политик отметил финансовую поддержку оппозиции извне и информационное сопровождение оппонентов действующей власти.

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Многие граждане страны, однако, убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле выиграла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.

В стране вспыхнули протесты. Уже четыре месяца почти каждый день на улицах белорусских городов происходят митинги и шествия. Сотрудники правоохранительных органов постоянно мобилизованы, сообщается о частых задержаниях за нарушения общественного порядка.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы узнать позицию Москвы по ситуации в республике. По её словам, соседские взаимоотношения между Россией и Белоруссией продолжатся и в будущем.