Лукашенко назначил Романа Головченко новым премьер-министром Белоруссии

https://static.news.ru/photo/e1587b58-e23c-11ea-ae9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miłosz Pieńkowski/Global Look Press

Новым премьер-министром Белоруссии стал Роман Головченко. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко. Также глава государства утвердил новый состав правительства.

Кандидатуру Головченко должна согласовать Палата представителей Национального собрания.

В новом кабмине Белоруссии сохранили свои посты главы МИД, МВД и Минобороны Владимир Макей, Юрий Караев и Виктор Хренин соответственно.

NEWS.ru писал, что Лукашенко поручил правительству обеспечить бесперебойную работу предприятий, где начались забастовки. Президент призвал не бросать руководителей «один на один с толпой». Политик считает, что участвующих в забастовках сотрудников не следует потом принимать назад на работу.

Масштабные акции протеста продолжаются в Белоруссии уже неделю. Сторонники оппозиции считают, что президентские выборы в стране были сфальсифицированы и действующий президент страны не набрал на них 80,1% голосов. Также страну охватили забастовки рабочих, крупнейшие предприятия страны приостанавливают свою работу.