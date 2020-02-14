https://static.news.ru/photo/55f2f87c-4f4d-11ea-a7dd-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержанные директора сахарных заводов страны признали свою вину в коррупции. Они просят выпустить их из тюрьмы и готовы сделать для этого всё что угодно.

Политик отметил, что жёстко спрашивает со всех руководителей. Такое заявление он сделал во время поездки в Гомельскую области и в качестве иллюстрации своих слов привёл пример с главами сахарных заводов, передаёт телеканал СТВ.

Вот сидят сейчас и просятся — отпустите, пойдём в колхоз навоз грузить. Я говорю: «Мы вилами уже навоз не грузим, поэтому сидите», — подчеркнул он.

Глава государства уверен, что эти люди посадили в тюрьму «сами себя».

Я постоянно говорю — не тронь чужое, особенно руководитель, если ты воруешь — какое здесь может быть предприятие, — заключил он.

Белорусские силовики задержали руководителей всех четырёх сахарных заводов республики в конце января. Речь идёт о директоре Скидельского сахарного комбината Дмитрии Егорове, директоре Городейского сахарного комбината Михаиле Криштаповиче, директоре Слуцкого сахарорафинадного завода Николае Пруднике и директоре Жабинковского сахарного завода Викторе Миронове. При этом Криштаповича сняли прямо с борта самолёта, когда он летел на отдых в Мюнхен. Самолёт развернули возле Вроцлава.

Как писал NEWS.ru, позднее Лукашенко заявил, что руководители белорусских сахарных заводов придумали схему поставок своей продукции в Россию, с помощью которой им удавалось получать «откат». По его словам, для получения взяток директора производств создали в Москве подставную компанию.