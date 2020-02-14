Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержанные директора сахарных заводов страны признали свою вину в коррупции. Они просят выпустить их из тюрьмы и готовы сделать для этого всё что угодно.
Политик отметил, что жёстко спрашивает со всех руководителей. Такое заявление он сделал во время поездки в Гомельскую области и в качестве иллюстрации своих слов привёл пример с главами сахарных заводов,
Вот сидят сейчас и просятся — отпустите, пойдём в колхоз навоз грузить. Я говорю: «Мы вилами уже навоз не грузим, поэтому сидите», — подчеркнул он.
Глава государства уверен, что эти люди посадили в тюрьму «сами себя».
Я постоянно говорю — не тронь чужое, особенно руководитель, если ты воруешь — какое здесь может быть предприятие, — заключил он.
Белорусские силовики задержали руководителей всех четырёх сахарных заводов республики в конце января. Речь идёт о директоре Скидельского сахарного комбината Дмитрии Егорове, директоре Городейского сахарного комбината Михаиле Криштаповиче, директоре Слуцкого сахарорафинадного завода Николае Пруднике и директоре Жабинковского сахарного завода Викторе Миронове. При этом Криштаповича сняли прямо с борта самолёта, когда он летел на отдых в Мюнхен. Самолёт развернули возле Вроцлава.
Как писал NEWS.ru, позднее Лукашенко заявил, что руководители белорусских сахарных заводов придумали схему поставок своей продукции в Россию, с помощью которой им удавалось получать «откат». По его словам, для получения взяток директора производств создали в Москве подставную компанию.
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