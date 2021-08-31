Лавров призвал Баку и Ереван «существенно умерить риторику»

Баку и Еревану необходимо существенно умерить риторику по отношению друг к другу для окончательного мирного урегулирования ситуации в Карабахе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого приводит ТАСС.

Это создаст условия для окончательного, полноценного урегулирования, я в этом не сомневаюсь, — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

Лавров добавил, что в ходе встречи была достигнута договорённость не ослаблять внимание к усилиям по устранению взаимных раздражителей в отношениях Армении и Азербайджана.

Ранее Мирзоян на встрече с Лавровым обвинил Баку в невыполнении пунктов трёхстороннего заявления. Он рассказал о провокационных действиях азербайджанских ВС в Карабахе. По словам Мирзояна, по вине Баку в регионе сохраняется напряжённая ситуация.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.