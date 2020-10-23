Лавров намекнул Киргизии на уважение к Москве

В Москве состоялись первые после смены власти в Бишкеке переговоры глав МИД России и Киргизии. Сам факт дипломатических контактов такого уровня говорит о готовности РФ работать с новым киргизским руководством. Страны связаны внушительным количеством проектов и заинтересованы в их дальнейшей реализации. В то же время, очевидно, российские власти ещё присматриваются к внезапно сменившимся партнёрам.

С самого начала октябрьских протестов в Киргизии Москва, призывая стороны к мирному урегулированию, выражала недвусмысленную поддержку занимавшему на тот момент пост главы республики Сооронбаю Жээнбекову. Непосредственно по поручению Владимира Путина в Бишкеке побывал замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, за которым давно уже закрепилась репутация одного из главных «антикризисных менеджеров» Кремля. Однако Жээнбеков в итоге спутал карты, подав в отставку. Исполняющим обязанности президента стал премьер-министр Садыр Жапаров — фигура с неоднозначным имиджем, связанная, по данным экспертов, с криминальным миром. В условиях возникшей неопределённости Москва приняла решение о приостановке финансовой помощи Бишкеку до стабилизации ситуации в центральноазиатской республике.

Такой подход РФ вполне объясним: в отличие от весьма комфортного для Кремля Жээнбекова, Жапаров со своей биографией (он, в частности, отсидел в тюрьме и был освобождён только под давлением протестов) выглядит «тёмной лошадкой». Нет гарантий и того, что на внеочередных президентских выборах в Киргизии, назначенных на 17 января, население республики выдаст ему мандат на власть. Поэтому вливать деньги «в никуда» пока действительно не имеет смысла.

В то же время, в стабилизации ситуации заинтересованы обе стороны. Во-первых, Россию и Киргизию связывают партнёрские отношения в рамках ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и ШОС. Во-вторых, у Москвы и Бишкека внушительное количество совместных проектов: только в прошлом году во время встречи Путина с Жээнбековым было подписано два десятка соглашений о сотрудничестве в торговой, финансовой, энергетической, оборонной и других сферах. В-третьих, нельзя забывать о китайском факторе. Пекин, стремящийся расширить своё влияние в Центральной Азии, по данным из КНР, уже превзошёл Россию в товарообороте с Киргизией и, как опасаются многие, способен в перспективе вывести республику из кремлёвской орбиты. На руку Москве, впрочем, играет то, что среди киргизского населения по-прежнему сильны антикитайские настроения.

Садыр Жапаров gov.kg

В этих условиях визит главы МИД Киргизии в Россию Руслана Казакбаева спустя чуть более недели после смены власти стал маркером того, что Кремль готов к диалогу с новым, временным руководством. У киргизского министра уже есть налаженные контакты с Москвой, ведь ранее он занимал этот пост — с 2010-по 2012. Во второй раз дипломат был назначен на должность 14 октября, а уже на следующий день имел опыт онлайн-общения со своим российским коллегой в рамках видеоконференции глав внешнеполитических ведомств РФ и центральноазиатских стран.

Показателен и тот факт, что одной из тем переговоров Лаврова и Казакбаева стала подготовка визита в Москву Садыра Жапарова: очевидно, что Кремль желает определиться, с кем сейчас приходится иметь дело в качестве киргизского лидера. Впрочем, ясности на этот счёт встреча дипломатов не принесла.

Лавров перед началом переговоров упомянул смену власти в Киргизии, но подчеркнул, что надеется на дух преемственности, которым всегда характеризовались отношения двух государств.

Мы с обеспокоенностью следили за развитием обстановки и на данный момент с удовлетворением отмечаем, что она входит в спокойное русло, — заметил глава МИД РФ.

Руслан Казакбаев mid.ru

Казакбаев поблагодарил Лаврова за поздравления по поводу его назначения, а также за особый вклад России в стабилизацию ситуации в Киргизии и помощь его стране в борьбе с коронавирусом.

Хочу заверить, что Кыргызстан всегда был и остается партнёром Российской Федерации, — подчеркнул Казакбаев.

В ходе переговоров министры обсудили интеграционные процессы в рамках ЕАЭС, борьбу с коронавирусом, вопросы мигрантов из Киргизии в РФ и безопасности. Киргизская сторона проинформировала Лаврова о графике проведения парламентских и президентских выборов, а также конституционной реформы. Однако, отвечая на вопрос о возможных встречах на высшем уровне Лавров заявил, что таковые пока не запланированы.

Необходимо, чтобы наши друзья определились с процессами, которые должны быть завершены, — отметил российский министр, видимо, имея в виду проведение выборов.

Что же касается предоставления российского кредита, которое было приостановлено в связи со сменой власти в республике, то, судя по всему, Москва в этом вопросе тоже решила подождать, пока новое руководство Киргизии будет легитимировано всенародным голосованием.

Решение Евразийского фонда стабилизации и развития о выделении льготного кредита существует, его никто не отменял, — подчеркнул Лавров. — По срокам реализации необходимо договариваться по линии этого фонда.

Следующий вопрос киргизского журналиста был адресован Руслану Казакбаеву, он поинтересовался, удовлетворён ли министр результатами переговоров. Репортёр в этот момент почему-то перешёл на киргизский язык, хотя переводчиков на пресс-конференции не было. Лавров в ответ осадил журналиста, призвав «уважать принимающую сторону». Казакбаев вышел из положения, ответив сначала на киргизском, а потом на русском.

Киргизская делегация довольна результатами переговоров, у нас много наметок и планов содержательной работы, — пояснил глава МИД Киргизии.

В целом же результаты переговоров свелись к подтверждению ранее заключённых договорённостей и обязательств новыми властями республики. А к неготовности России спешить с кредитами, гости Лаврова, судя по всему, отнеслись с пониманием.