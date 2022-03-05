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Лавров и Макей обсудили гумкоридоры для эвакуации иностранцев с Украины

12:28, 05 марта 2022
Лавров и Макей обсудили гумкоридоры для эвакуации иностранцев с Украины Сергей Лавров и Владимир Макей Фото: MFA Russia/Global Look Press
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Министры обсудили открытие гуманитарных коридоров для эвакуации иностранных граждан с Украины. Также они поделились мнениями о текущей ситуации в связи с проведением спецоперации РФ, говорится в опубликованном в Facebook заявлении белорусского внешнеполитического ведомства.

В ходе беседы коснулись вопросов открытия гуманитарных коридоров для эвакуации иностранных граждан из зон боевых действий либо оказавшихся в сложной ситуации на территории Украины, — отмечено в сообщении МИД Белоруссии.

Министры также затронули актуальные вопросы взаимодействия на международной арене, в том числе сотрудничество в целях противодействия информационным атакам и распространению фейковой информации.

О гумкоридорах для выхода гражданского населения и возможном временном прекращении огня на маршрутах Москва и Киев договорились в ходе второго этапа переговоров.

Ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук рассказала, что из Мариуполя по гуманитарным коридорам будет вывезено более 200 тысяч человек, а из Волновахи — свыше 15 тысяч. 

В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что гумкоридор для мирных жителей через Запорожье является небезопасным. Он предостерёг от возможных провокаций со стороны украинских военных на маршруте.

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