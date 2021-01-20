Кравчук призвал Путина и Зеленского обсудить урегулирование в Донбассе

https://static.news.ru/photo/50090796-5bb6-11eb-9a53-fa163e074e61_660.jpg Леонид Кравчук Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидерам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому необходимо сесть за стол переговоров для обсуждения ситуации с урегулированием конфликта в Донбассе, считает глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу и бывший президент страны Леонид Кравчук.

Это нужно не только Киеву, но и России. <...> Нужно встретиться президентам России и Украины и составить план по установлению мира в Донбассе. Сейчас в решении проблемы участвует много стран и организаций —Германия, Франция, ОБСЕ, Совет Европы, ПАСЕ, — а война продолжается, — заявил он в эфире НСН.

При этом он подчеркнул, что в Киеве к таким переговорам готовы, если Москва сделает первый шаг.

Если этого захочет Россия — Путин прежде всего — то можно поэтапно, пошагово решать все вопросы. Мы знаем, что в конфликте в Донбассе участвовали российские военные, российское оружие. Если вывести российские войска, всех наёмников, тогда можно переходить ко второму этапу, организации жизни по-новому, — отметил Кравчук.

С 2014 года в Кремле ни раз заявляли о том, что Россия не имеет отношения к конфликту на Донбассе, в регионе нет российских военнослужащих и техники. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверял в ответ на требования властей Украины о выводе войск, что России нечего выводить.

Как ранее писал NEWS.ru, сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец заявлял, что переговоры и поиски компромисса между Москвой и Киевом должны начинаться с признания Украиной российского статуса Крыма.