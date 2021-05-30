«Когда в Москве жабы квакали»: Киев вспомнил о своих исторических победах

https://static.news.ru/photo/253edb4e-c1af-11eb-8564-96000091f725_660.jpg Фото: Олексій Гончаренко / facebook

Украинский депутат Алексей Гончаренко решил в преддверии Дня Киева напомнить его жителям о достижениях города. Однако сделал он это странным способом. В своём Facebook он выложил фото билбордов, которые «украсил» плакатами, сравнивающими Киев и Москву, когда второй ещё не существовало.

В Киеве уже была библиотека, когда в Москве ещё жабы квакали, — написано на одном из них.

«В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали», «В Киеве уже были золотые ворота, когда в Москве жабы квакали», «Киев уже был известен на весь мир, когда в Москве жабы квакали», вторили ему другие надписи.

Он выразил уверенность, что Кремлю не нравится тот факт, что всё перечисленное имело место быть в истории, но «украинцы не сдадутся, потому что на их стороне правда».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к народу и поздравил граждан страны с наступающим Днём вышиванки, который празднуется 21 мая. Правда, сделал это национальный лидер в русской косоворотке. Зеленский выложил видео в Instagram и получил в ответ множество гневных комментариев.