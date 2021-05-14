Климкин испугался слов Путина об Украине

https://static.news.ru/photo/60c8cd5c-22de-11eb-a465-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин обеспокоин новым термином, который президент России Владимир Путин впервые употребил на совещании с постоянными членами Совбеза. В своём Facebook Климкин написал, что высказывание российского лидера о превращении Украины в «анти-Россию» не стоит игнорировать.

Слова Путина сегодня о нас как «анти-России» не стоит недооценивать. Это не очередная находка спичрайтеров. Именно такой лексики он еще не применял. Ответ Кремля будет асимметричным и очень жёстким, — заявил дипломат.

Он добавил, что раз Путин заговорил о Киеве, как о постоянном источнике проблемм, ничего хорошего это не предвещает.

Ранее Путин заявил, что некоторые государства пытаются сделать из Украины российского антипода, и это вызывает у него сожаление. Он добавил, что из Киева постоянно приходят новости, заставляющие задуматься о собственной безопасности.

Президент считает, что на Украине происходит зачистка политического поля. В частности, закрываются общенациональные средства массовой информации. При этом Запад не только никак не реагирует на такие нарушения, но и поддерживает решения подобного рода.